Делегация МИД России приехала с визитом в Северную Корею
Делегация МИД России прибыла с визитом в КНДР. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Северной Кореи.
Дипломаты во главе с замминистра иностранных дел Андреем Руденко приехали в Пхеньян накануне. В аэропорту их встретили сотрудники МИД, посольства России, посол РФ в КНДР Александр Мацегора.
Российская делегация посетила монумент «Освобождение» на холме Моранбон, посвященный воинам Красной армии, освободившей Корею во время Второй мировой войны. Дипломаты возложили цветы и осмотрели башню.
Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын передал «боевой привет» президенту России Владимиру Путину.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru