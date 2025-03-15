Делегация МИД России приехала с визитом в Северную Корею

Делегация МИД России прибыла с визитом в КНДР. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Северной Кореи.

Дипломаты во главе с замминистра иностранных дел Андреем Руденко приехали в Пхеньян накануне. В аэропорту их встретили сотрудники МИД, посольства России, посол РФ в КНДР Александр Мацегора.

Российская делегация посетила монумент «Освобождение» на холме Моранбон, посвященный воинам Красной армии, освободившей Корею во время Второй мировой войны. Дипломаты возложили цветы и осмотрели башню.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын передал «боевой привет» президенту России Владимиру Путину.

