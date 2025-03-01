Ким Чен Ын передал «боевой привет» Путину

Лидер КНДР Ким Чен Ын передал «боевой привет» президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

Ранее российский президент встретился с членом Политбюро Центрального комитета Трудовой партии Северной Кореи Ли Хи Еном. Путин попросил передать Ким Чен Ыну «самые теплые слова и наилучшие пожелания».

«Товарищ Ли Хи Ен почтительно передал боевой привет, который отправил Владимиру Путину Ким Чен Ын», - отмечает ЦТАК.

Агентство подчеркивает, что встреча прошла в дружественной атмосфере, Путин выразил благодарность Северной Корее за поддержку России. Политик подчеркнул, что РФ и КНДР объединены «прочными узами боевого товарищества».

Между тем СМИ сообщили, что Ким Чен Ын может посетить Россию в первой половине 2025 года.

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:КНДРКим Чен ЫнВладимир Путин

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