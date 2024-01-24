Делегация Азербайджана в ПАСЕ покинула сессию в Страсбурге

В официальном заявлении говорится, что делегация республики покидает сессию в Страсбурге в знак протеста против двойных стандартов, «невыносимой атмосферы расизма, азербайджанофобии и исламофобии».

Также указывается, что ПАСЕ намерено официально отказать в признании полномочий азербайджанской делегации, так как наблюдателей ПАСЕ не пригласили на намеченные на 7 февраля президентские выборы.

«Отношение ПАСЕ к Азербайджану резко обострилось после восстановления суверенитета в сентябре прошлого года. Уже в октябре ПАСЕ приняло однобокую резолюцию, в которой обвинило Баку в «насильном изгнании» карабахских армян», - сказано в заявлении.

Ранее внешнеполитическое ведомство Азербайджана объявило двух сотрудников посольства Франции в Баку персонами нон грата, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

