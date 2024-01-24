Делегация Азербайджана в ПАСЕ покинула сессию в Страсбурге
Делегация Азербайджана в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) объявила о прекращении сотрудничества с ассамблеей.
В официальном заявлении говорится, что делегация республики покидает сессию в Страсбурге в знак протеста против двойных стандартов, «невыносимой атмосферы расизма, азербайджанофобии и исламофобии».
Также указывается, что ПАСЕ намерено официально отказать в признании полномочий азербайджанской делегации, так как наблюдателей ПАСЕ не пригласили на намеченные на 7 февраля президентские выборы.
«Отношение ПАСЕ к Азербайджану резко обострилось после восстановления суверенитета в сентябре прошлого года. Уже в октябре ПАСЕ приняло однобокую резолюцию, в которой обвинило Баку в «насильном изгнании» карабахских армян», - сказано в заявлении.
Ранее внешнеполитическое ведомство Азербайджана объявило двух сотрудников посольства Франции в Баку персонами нон грата, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru