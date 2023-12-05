Делегация Армении не приедет в Москву на заседание ПА ОДКБ
Делегация Армении не будет принимать участие в заседании Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Москве. Об этом сообщила пресс-секретарь спикера парламента республики Цовинар Хачатрян, передает РИА Новости.
Встреча в российской столице запланирована на 19 декабря.
«Председатель Национального собрания ... Ален Симонян не примет участия в выездном заседании Совета Парламентской Ассамблеи ... и 16-м пленарном заседании ПА ОДКБ ... В заседаниях не будет участвовать также делегация Национального собрания», — указано в заявлении.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался от участия в саммите ОДКБ в Минске, напоминает Ura.ru. При этом генеральный секретарь организации Имангали Тасмагамбетов заявлял, что речи о выходе Еревана из объединения не идет, пишет RT. Кроме того, в октябре Пашинян проигнорировал саммит СНГ в Киргизии, отправившись с однодневным рабочим визитом в Грузию.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Генсек НАТО заверил, что альянс продолжит помогать Украине
- РПЛ: Зимний кубок лиги пройдет 1-15 февраля в Абу-Даби
- СМИ: РФ допускает переговоры с Украиной в западной стране
- СМИ: Центробанк запретит сотрудникам пользоваться IPhone и IPad
- Делегация Армении не приедет в Москву на заседание ПА ОДКБ
- Президент Ирана проведет переговоры с Путиным в Москве 7 декабря
- Минстрой: В новых регионах восстановили 9 тысяч соцобъектов
- Певица Катя Лель прокомментировала новость о разводе после 15 лет брака
- Фильм-концерт Бейонсе возглавил американский прокат
- «И такое бывает!»: Запашный о скандальном видео с жестким усмирением хищников
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru