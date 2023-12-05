Делегация Армении не приедет в Москву на заседание ПА ОДКБ

Встреча в российской столице запланирована на 19 декабря.

«Председатель Национального собрания ... Ален Симонян не примет участия в выездном заседании Совета Парламентской Ассамблеи ... и 16-м пленарном заседании ПА ОДКБ ... В заседаниях не будет участвовать также делегация Национального собрания», — указано в заявлении.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался от участия в саммите ОДКБ в Минске, напоминает Ura.ru. При этом генеральный секретарь организации Имангали Тасмагамбетов заявлял, что речи о выходе Еревана из объединения не идет, пишет RT. Кроме того, в октябре Пашинян проигнорировал саммит СНГ в Киргизии, отправившись с однодневным рабочим визитом в Грузию.

