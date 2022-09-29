Делегации ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей прибыли в Москву

Делегации ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей прибыли в Москву, где примут участие в церемонии подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

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По его словам, в состав делегаций вошли члены правительств указанных территорий, депутаты, военкоры, активисты молодежных, ветеранских и профсоюзных организаций, а также общественно-политические деятели.

Ранее в Москву прибыли руководители народных республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:ЛНРДНРРоссия
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