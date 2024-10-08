Дела об экстремизме против 45 человек открыты в Белоруссии перед выборами-2025

Правоохранительные органы Белоруссии завели уголовные дела в отношении 45 человек по обвинению в экстремизме в преддверии выборов 2025 года. Такую информацию распространил Следственный комитет республики.

Как утверждают в ведомстве, фигуранты намеревались консолидировать экстремистов для координации противоправных действий в период предвыборной кампании. По данным СК республики, радикальное сообщество выдвинуло новую инициативу – «Платформа 2025».