Дела об экстремизме против 45 человек открыты в Белоруссии перед выборами-2025
Правоохранительные органы Белоруссии завели уголовные дела в отношении 45 человек по обвинению в экстремизме в преддверии выборов 2025 года. Такую информацию распространил Следственный комитет республики.
Как утверждают в ведомстве, фигуранты намеревались консолидировать экстремистов для координации противоправных действий в период предвыборной кампании. По данным СК республики, радикальное сообщество выдвинуло новую инициативу – «Платформа 2025».
Почти половина из обвиняемых решили присоединиться к активности бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которая сейчас находится за границей. По данным СК, речь идёт о захвате государственной власти в Белоруссии неконституционным путем.
В Белоруссии в 2025 году должны состояться седьмые по счёту выборы президента республики. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по неофициальным данным, они будут назначены на 23 февраля.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru