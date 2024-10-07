Лукашенко разрешил применение силы против беспилотников

Согласно указу, право на применение оружия и спецсредств получили не только военнослужащие и сотрудники органов внутренних дел.

Такое право также предоставлено представителям других силовых структур, включая прокуратуру, Следственный комитет, Государственный комитет судебных экспертиз, органы финансовых расследований, а также военизированным организациям, таким как таможенные службы и спасатели, передает «Радиоточка НСН».

