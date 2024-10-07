Лукашенко разрешил применение силы против беспилотников

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, который разрешает применять физическую силу, специальные средства и оружие против различных типов беспилотников. Об этом сообщила президентская пресс-служба.

Документ предусматривает возможность использования таких мер не только против авиамоделей и дронов, но и беспилотных воздушных судов, транспортных средств, включая подводные и надводные суда, а также наземные аппараты, управляемые дистанционно или в автоматическом режиме.

Лукашенко: Моя главная задача - не допустить втягивания Белоруссии в войну

Согласно указу, право на применение оружия и спецсредств получили не только военнослужащие и сотрудники органов внутренних дел.

Такое право также предоставлено представителям других силовых структур, включая прокуратуру, Следственный комитет, Государственный комитет судебных экспертиз, органы финансовых расследований, а также военизированным организациям, таким как таможенные службы и спасатели, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Сергей Савостьянов
ТЕГИ:УказыБеспилотникиБелоруссияАлександр Лукашенко

Горячие новости

Все новости

партнеры