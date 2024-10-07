Лукашенко разрешил применение силы против беспилотников
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, который разрешает применять физическую силу, специальные средства и оружие против различных типов беспилотников. Об этом сообщила президентская пресс-служба.
Документ предусматривает возможность использования таких мер не только против авиамоделей и дронов, но и беспилотных воздушных судов, транспортных средств, включая подводные и надводные суда, а также наземные аппараты, управляемые дистанционно или в автоматическом режиме.
Согласно указу, право на применение оружия и спецсредств получили не только военнослужащие и сотрудники органов внутренних дел.
Такое право также предоставлено представителям других силовых структур, включая прокуратуру, Следственный комитет, Государственный комитет судебных экспертиз, органы финансовых расследований, а также военизированным организациям, таким как таможенные службы и спасатели, передает «Радиоточка НСН».
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