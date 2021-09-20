Дегтярёв лидирует на выборах губернатора Хабаровского края

После обработки 90,14% протоколов у него 57,20% голосов. На втором месте идет телеведущая Марина Ким («Справедливая Россия – За правду») - 24,94%. Замыкает тройку пенсионер Владимир Парфенов («Партия пенсионеров»), у которого 10,08%. Представляющий партию «Родина» предприниматель Бабек Мамедов набирает 3,48%.

Михаил Дегтярёв был назначен на должность губернатора Хабаровского края после ареста его предшественника Сергея Фургала, которого обвинили в организации преступной группы, совершившей убийства Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушение на убийство Александра Смольского.

