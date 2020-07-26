Дегтярев решил создать народный совет для Хабаровского края

«Можно при губернаторе создать народный совет, в него включить активных представителей от разных социальных групп и населенных пунктов. Будем общаться в таком формате регулярно, с теми, с кем я могу увидеться, увижусь», - заявил Дегтярев в ходе поездки по Ванинскому району.

Местные жители пожаловались новому руководителю на высокие тарифы ЖКХ, топливо и угольную пыль, некачественное медобслуживание

В пятницу, 24 июля, в ходе встречи Дегтярева с министром энергетики РФ Александром Новаком была достигнута договоренность об актуализации программы развития газоснабжения и газификации региона до 2025 года. Также удалось решить вопросы реализации госпрограммы модернизации тепловых мощностей на Дальнем Востоке.

Президент РФ Владимир Путин назначил депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярёва врио губернатора Хабаровского края после того, как 20 июля подписал указ об отставке бывшего главы Сергея Фургала, который арестован по обвинению в организации убийств предпринимателей. С 11 июля в крае проходят несанкционированные митинги в поддержку экс-губернатора.



