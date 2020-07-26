Дегтярев начал общаться с митингующими в поддержку Фургала
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев дважды за воскресенье, 26 июля, пообщался с местными жителями, в том числе с митингующими в поддержку арестованного по обвинению в организации убийств экс-главы края Сергея Фургала, сообщает Lenta,ru.
Утром Дегтярев пошел на разговор с автомобилистами, которые поддерживают арестованного экс-губернатора Фургала. Он отметил, что у края нет руководителя.
«Вы подумайте — край обезглавлен. Моя задача как врио — все процессы наладить. Вот и вся моя миссия», — цитирует Дегтярева «Интерфакс».
Во второй половине дня врио губернатора Хабаровского края призвал местных жителей размышлять вместе и пользоваться вниманием Кремля к краю, пока оно есть.
«Колоссальное внимание Москвы и центра к нам, к Хабаровскому краю, оно конечно во времени… И нам с вами надо максимально выжать из этой ситуации и для народа, и для экономики», - заявил Дегтярев.
Перефразировав поговорку «Ласковый теленок двух маток сосет», врио губернатора отметил, что «хороший теленок трех маток должен сосать. Это нормально абсолютно».
Напомним, сегодня Михаил Дегтярев поддержал требования митингующих в Хабаровске об открытом суде над Сергеем Фургалом.
Ранее политолог Сергей Старовойтов, обсуждая с НСН сложившуюся ситуацию в Хабаровском крае, заявил, что амбиции Дегтярева велики, ему хочется быть брутальным, как генерал Лебедь, а по факту – он лишь человек из свиты Жириновского.
«Пристальное внимание к Дегтяреву, как мне кажется, преувеличено. Его кинули в бурлящий котел, и он должен как-то выжить. В обществе к этому относятся как к захватывающему политическому сериалу. И здесь игра: кто кого переиграет. Вариант, что Дегтярев ведет какую-то умную игру с протестующим Хабаровском. Второй вариант: врио губернатора не знает, что делать и бежит подальше», - отметил эксперт.
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