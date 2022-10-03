Дегтярев: Отстранен от должности военный комиссар Хабаровского края
3 октября 202206:37
Военный комиссар Хабаровского края Юрий Лайко отстранен от занимаемой должности, сообщил глава региона Михаил Дегтярев в видео в Telegram.
«Это никак не повлияет на выполнение задач, которые перед нами поставил президент. Работаем вместе с Минобороны, с нашей промышленностью, с организациям, со всеми заинтересованными органами», — сказал губернатор.
Причины такого решения он не назвал, отметив, что в регионе продолжается работа в рамках частичной мобилизации.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru