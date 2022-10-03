Дегтярев: Отстранен от должности военный комиссар Хабаровского края

Военный комиссар Хабаровского края Юрий Лайко отстранен от занимаемой должности, сообщил глава региона Михаил Дегтярев в видео в Telegram.

Военный комиссар Магаданской области отправлен в отставку из-за ошибок при мобилизации

«Это никак не повлияет на выполнение задач, которые перед нами поставил президент. Работаем вместе с Минобороны, с нашей промышленностью, с организациям, со всеми заинтересованными органами», — сказал губернатор.

Причины такого решения он не назвал, отметив, что в регионе продолжается работа в рамках частичной мобилизации.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Михаил ДегтяревСпецоперацияМобилизацияХабаровский Край
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры