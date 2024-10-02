Дегтярев: Экипаж севшего в Минводах лайнера действовал профессионально
Экипаж самолета с российской делегацией, которую возглавлял вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, приземлившегося в Минеральных водах из-за закрытия воздушного пространства Ирана, действовал профессионально, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министра спорта Михаила Дегтярева.
Глава ведомства поблагодарил экипаж лайнера, на бору которого помимо Чернышенко, находятся сам Дегтярев, замминистра экономического развития Максим Колесников и другие члены делегации. Они летели в Катар для участия в саммите Диалога по сотрудничеству в Азии.
Ранее стало известно, что Росавиация рекомендует авиакомпаниям избегать полетов в Израиль, Иран и Ирак, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru