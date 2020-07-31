Дегтярев отреагировал на расследование Навального о своих доходах

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что его родители купили подмосковный участок и дом, который Навальный в расследовании оценил в 100 млн рублей, на нажитые сбережения. Об этом сообщает Интерфакс.

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По данным агентства, Дегтярев дал комментарий по этому поводу в эфире телеканала «Губерния». Он заявил, что дом принадлежит родителям и построили они его на деньги от продажи нажитого имущества и сбережений.

По словам Дегтярева, на участке еще идет стройка, поэтому не все объекты зарегистрированы. Оценку построек в 100 млн рублей Дегтярев назвал «цифрами из пальца».

В расследовании Навальный утверждает, что Дегтярев получил миллионы после участия в выборах мэра Москвы, а сразу после его родители купили участок и начали строительство. Навальный отмечает, что родители политика являются простыми врачами из Самары.


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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:Михаил ДегтяревАлексей Навальный
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