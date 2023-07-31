«Дефицита нет»: Пригожин объяснил прекращение набора в ЧВК «Вагнер»

По словам Пригожина, сейчас большинство бойцов группы находятся в отпусках, остальные работают в Африке и в подготовительных центрах в Белоруссии.

«Сегодня мы определяемся со следующими нашими задачами, контур которых всё более и более отчётливо прорисовывается. Безусловно, это задачи, которые будут совершаться во имя величия России», - сообщил глава ЧВК.

Ранее сообщалось, что Евгений Пригожин встречался с представителями стран Африки в Санкт-Петербурге во время саммита «Россия-Африка». В частности, Пригожина видели с представителями ЦАР, в которой присутствуют бойцы «Вагнера».

В дни саммита произошел военный переворот в Нигере. В минувшие выходные в столице государства собрался митинг в поддержку переворота: собравшиеся призывали выгнать французских военных и заменить их российскими – «вагнеровцами».

