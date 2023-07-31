«Дефицита нет»: Пригожин объяснил прекращение набора в ЧВК «Вагнер»

Время открытия центров по набору бойцов в ЧВК «Вагнер» не определено, поскольку группа не испытывает дефицита в личном составе и пока не планирует осуществлять новый набор, заявил глава этой ЧВК Евгений Пригожин. Соответствующее аудиосообщение появилось в телеграм-канале Grey Zone.

Пригожин ответил на сообщения о переходе «вагнеровцев» в силовые структуры РФ

По словам Пригожина, сейчас большинство бойцов группы находятся в отпусках, остальные работают в Африке и в подготовительных центрах в Белоруссии.

«Сегодня мы определяемся со следующими нашими задачами, контур которых всё более и более отчётливо прорисовывается. Безусловно, это задачи, которые будут совершаться во имя величия России», - сообщил глава ЧВК.

Ранее сообщалось, что Евгений Пригожин встречался с представителями стран Африки в Санкт-Петербурге во время саммита «Россия-Африка». В частности, Пригожина видели с представителями ЦАР, в которой присутствуют бойцы «Вагнера».

В дни саммита произошел военный переворот в Нигере. В минувшие выходные в столице государства собрался митинг в поддержку переворота: собравшиеся призывали выгнать французских военных и заменить их российскими – «вагнеровцами».

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ФОТО: РИА Новости / Иван Родионов
ТЕГИ:Евгений ПригожинЧВК "Вагнер"Африка

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