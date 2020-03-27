Дебют Лукашенко

«Есть такая традиция в Белоруссии – шествие ветеранов на 9 мая. Возглавляет его президент. Ветеранов осталось очень мало, пешком они не ходят, их возят на открытых «уазиках». В Белоруссии парад Победы проводится каждые пять лет, на круглые даты. Он принимает в нем участие как главнокомандующий, потому что это парад всех. Что касается парада Победы на 9 мая в Москве, он никогда не ездил. Более-менее близко по числам он был в Москве в 2005 году, когда провел там 7-8 мая, а на 9-е принимал участие в мероприятиях в Минске. Я думаю, что сейчас будет похожий блиц-визит. Возложение венков к могиле Неизвестного солдата, какие-то встречи в посольстве, контакты на высшем уровне. Но 9 мая он вернется в Минск и будет здесь на параде», - сказал политолог.

Однако ситуация в российско-белорусских отношениях такая, что Лукашенко может изменить традиции. «Довольно длительное время российско-белорусские контакты на высшем уровне заморожены. Встреча в Москве дает хороший шанс переговорить с Путиным. Темы для разговора имеются. Почему решил приехать. На фоне коронавируса пошли отказы, и само проведение парада Победы под вопросом. С другой стороны, в ноябре 1941-го парад проходил, и ничего. Нормально прошли войска, и вождь стоял на мавзолее. Поэтому, полагаю, коронавирус не станет для России препятствием для проведения парада на 9 мая. А участие людей можно ограничить. Поэтому если там окажется Лукашенко, рядом с Путиным, это будет достойный жест, мужской поступок, и он будет засчитан», - заключил Зимовский.

Ранее Александр Зимовский в эфире НСН выразил уверенность, что Белоруссия всерьез хочет договориться с Россией.

