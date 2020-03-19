Лукашенко рассказал анекдот про Жириновского и водку

По словам белорусского лидера, приходит Жириновский домой и просит жену налить ему сто грамм водки, а жена отвечает, что он же раскритиковал Лукашенко, что водка не помогает. «Это я для всех сказал, а мне налей. Лукашенко не дурак, если говорит», — заявил Жириновский.

Затем жена возражает, что водку надо пить после бани, на что Жириновский отвечает ей: «Это по-русски. А я по-еврейски: сто грамм до бани и сто грамм после».

После того, как Лукашенко рассказал анекдот, он принес извинения Жириновскому, заявив, что «не мог себе не позволить рассказать эту быль».

Ранее Владимир Жириновский попросил не жениться и брить усы из-за коронавируса. По его словам, также нужно отменить празднования дней рождений и забыть про поцелуи и рукопожатия. А в феврале политик пришел на заседание нижней палаты парламента в белых медицинских перчатках. Врач-иммунолог Владимир Болибок в эфире НСН поддержал лидера ЛДПР. По его словам, один из факторов передачи респираторных вирусных инфекций – это грязные руки.















