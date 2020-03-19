Лукашенко рассказал анекдот про Жириновского и водку
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал анекдот про лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Как сообщает РИА Новости, сделал он это на совещании по коронавирусу.
Ранее российский политик раскритиковал Лукашенко за совет «травить коронавирус водкой».
По словам белорусского лидера, приходит Жириновский домой и просит жену налить ему сто грамм водки, а жена отвечает, что он же раскритиковал Лукашенко, что водка не помогает. «Это я для всех сказал, а мне налей. Лукашенко не дурак, если говорит», — заявил Жириновский.
Затем жена возражает, что водку надо пить после бани, на что Жириновский отвечает ей: «Это по-русски. А я по-еврейски: сто грамм до бани и сто грамм после».
После того, как Лукашенко рассказал анекдот, он принес извинения Жириновскому, заявив, что «не мог себе не позволить рассказать эту быль».
Ранее Владимир Жириновский попросил не жениться и брить усы из-за коронавируса. По его словам, также нужно отменить празднования дней рождений и забыть про поцелуи и рукопожатия. А в феврале политик пришел на заседание нижней палаты парламента в белых медицинских перчатках. Врач-иммунолог Владимир Болибок в эфире НСН поддержал лидера ЛДПР. По его словам, один из факторов передачи респираторных вирусных инфекций – это грязные руки.
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