«Символический демарш»: Политолог Рар о выходе России из военного соглашения с ФРГ
Военного сотрудничества между Россией и Германией фактически не было с 2014 года, сказал НСН немецкий политолог Александр Рар.
Выход России из договора о военном сотрудничестве с Германией является символическим демаршем с целью обратить внимание официального Берлина на обрушение российско-германских связей, заявил в беседе с НСН немецкий политолог Александр Рар.
Россия решила выйти из договора о военном сотрудничестве с Германией от 1996 года, поскольку оно не соответствует нынешнему состоянию отношений двух стран, заявили в МИД РФ. Российское внешнеполитическое ведомство также обвинило руководство ФРГ в том, что оно идеологически обрабатывает население в антироссийском ключе и провоцирует обострение военно-политической ситуации. По словам Рара, никакого военного сотрудничества между двумя странами не было с 2014 года.
«Я думаю, что это чисто формальный шаг, он ничего не означает. Никакого военно-технического сотрудничества между двумя странами не было с 2014 года. Германия, во всяком случае, о нём уже давно забыла. Соглашение было подписано ещё во времена канцлера ФРГ Гельмута Коля и действовало, когда правительство возглавляли Герхард Шрёдер и Ангела Меркель, но никогда не было полностью реализовано. Уже во времена Меркель фактически никакого сотрудничества не было. Был какой-то обмен военно-технической информацией во время югославских кризисов и чеченской войны, но на каком-то минимальном уровне. Говорить о каком-то значимом документе в данном случае не приходится. Выход из него России – это всего лишь символический демарш с целью обратить внимание официального Берлина на обрушение российско-германских связей», - отметил политолог.
Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус призвал НАТО объявить Россию «самой большой угрозой», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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