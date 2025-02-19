«Давно не виделись»: Путин заявил, что с удовольствием встретится с Трампом
Президент РФ Владимир Путин заявил, что с удовольствием встретится со своим американским коллегой Дональдом Трампом.
В ходе общения с журналистами в Санкт-Петербурге он указал, что для этого сторонам необходимо подготовить вопросы, важные как для Москвы, так и для Вашингтона, в том числе по конфликту на Украине.
«Мы давно не виделись... С удовольствием с Трампом встречусь и сегодня, я думаю, что он тоже – это видно по характеру нашего телефонного разговора», - добавил российский лидер.
Ранее Путин заявил, что высоко оценивает российско-американские переговоры в Саудовской Аравии, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru