«Давно не виделись»: Путин заявил, что с удовольствием встретится с Трампом

В ходе общения с журналистами в Санкт-Петербурге он указал, что для этого сторонам необходимо подготовить вопросы, важные как для Москвы, так и для Вашингтона, в том числе по конфликту на Украине.

«Мы давно не виделись... С удовольствием с Трампом встречусь и сегодня, я думаю, что он тоже – это видно по характеру нашего телефонного разговора», - добавил российский лидер.

Ранее Путин заявил, что высоко оценивает российско-американские переговоры в Саудовской Аравии, сообщает RT.

