Даудов назначен главой правительства Чечни
Экс-спикер парламента Чечни Магомед Даудов возглавил чеченское правительство, сообщил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. Назначение произошло в ходе расширенного совещания кабинета министров.
Кадыров также выразил благодарность Муслиму Хучиеву, который ранее занимал этот пост, за многолетнюю плодотворную работу. Он отметил, что Хучиев внес большой вклад в социально-экономическое развитие республики. Он также награжден высшим региональным званием «Герой Чеченской Республики».
Кадыров уточнил, что Даудов займет свой пост после процедуры его утверждения в региональном парламенте.
Ранее стало известно, что Хучиев назначен на пост помощника председателя правительства России Михаила Мишустина, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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