Датский регулятор высказался по «Северному потоку-2» на фоне инцидента с Навальным
Датское энергетическое агентство (DEA) прокомментировало споры вокруг завершения строительства газопровода «Северный поток-2» на фоне инцидента с Алексеем Навальным. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее в июле прошлого года DEA разрешило строительство трубопровода на своем участке континентального шельфа, где в настоящее время почти завершены работы. Как сообщил представитель регулятора Мортен Кристенсен, сегодня задачи агентства "ограничивается обеспечением соблюдения компаниями условий, на которых разрешение было предоставлено". Таким образом, он ответил на вопрос сможет ли агентство отозвать выданное разрешение на строительство газопровода.
Отметим, что с призывом о приостановке "Северного потока-2" в качестве санкций против РФ выступали США, Германия. Немецкие власти первоначально не увязывали «дело Навального» с судьбой «Северного потока-2». Однако позиция изменилась, когда врачи Бундесвера заявили, что Навальный был отравлен в России веществом класса «Новичок». Берлин призвал Москву провести расследование.
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