Данные опроса: Сторонники и противники митингов в Москве поделились почти поровну

Опрос организации также показал, что большинство горожан в курсе протестных митингов (77%), только четверть москвичей ничего о них не слышали.

Напомним, в Москве в начале августа прошли несколько уличных акций, участники которых выступали с требованием допустить к выборам в Московскую городскую Думу оппозиционных кандидатов. Выборы в Думу назначены на 8 сентября.

