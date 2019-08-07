Данные опроса: Сторонники и противники митингов в Москве поделились почти поровну
27% москвичей отрицательно относятся к прошедшим протестным акциям в Москве, а 26% респондентов – положительно, сообщает «Интерфакс». Еще 30% опрошенных назвали свое отношение нейтральным.
Такие данные получила исследовательская организация «Левада-Центр» по результатам опроса полутора тысяч жителей российской столицы.
Опрос организации также показал, что большинство горожан в курсе протестных митингов (77%), только четверть москвичей ничего о них не слышали.
Напомним, в Москве в начале августа прошли несколько уличных акций, участники которых выступали с требованием допустить к выборам в Московскую городскую Думу оппозиционных кандидатов. Выборы в Думу назначены на 8 сентября.
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