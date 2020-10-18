Данные о сбитом Азербайджаном Су-25 опровергло Минобороны Армении

Степанян заявила, что «информация не соответствует действительности».

Минобороны Азербайджана обнародовало информацию о том, что силы ПВО сбили армянский Су-25 на южном Джабраильском направлении, сообщает РИА Новости.

«Подразделения ПВО Азербайджана 18 октября в 12.30 (11.30 мск) сбили очередной штурмовик Су-25 армянских ВС», - сообщила пресс-служба минобороны Азербайджана.

Напомним, 17 октября МИД Азербайджана и Армении достигли договоренностей о гуманитарном перемирии с 00:00 по местному времени 18 октября (с 23:00 мск). Стороны обвинили друг друга в нарушении его условий.

Конфликт в Нaгорном Кaрaбaхе развернулся 27 сентября. Aрмения и Aзербaйджaн обвинили друг другa в военных атаках на линии соприкосновения, непризнанная Нагорно-Карабахская республика сообщила об обстрелaх мирных нaселённых пунктов. Позже в Москве главы МИД Армении и Азербайджана договорились о перемирии с 10 октября, однако бои в зоне конфликта продолжаются.



