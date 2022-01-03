Совет имамов призвал мусульман бойкотировать Олимпиаду в Китае ради уйгуров

Глобальный совет имамов выпустил официальное заявление с призывом к мусульманам всего мира отказаться от поездки на Олимпийские игры в Пекине из-за притеснения уйгуров властями КНР.

«Властью, данной совету Священной исламской семинарией Наджифа и выдающимися муфтиями исламского мира, Глобальный совет имамов постановил запретить участие в Олимпиаде-2022», — заявил Глобальный совет имамов, передает RT.

Имамы выразили поддержку угнетённых уйгурских мусульман, а также заявили об единстве с этим нацменьшинством. По мнению совета, Китай нарушает права мусульман в своей стране, а также угрожает правам человека посредством «пыток и диктатуры».

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Ранее о дипломатическом бойкоте соревнований заявили власти США, Канады, Австралии, Новой Зеландии, Великобритании и Словакии. При этом решение государств не скажется на участии спортсменов в играх.

