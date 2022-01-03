Совет имамов призвал мусульман бойкотировать Олимпиаду в Китае ради уйгуров
Глобальный совет имамов выпустил официальное заявление с призывом к мусульманам всего мира отказаться от поездки на Олимпийские игры в Пекине из-за притеснения уйгуров властями КНР.
«Властью, данной совету Священной исламской семинарией Наджифа и выдающимися муфтиями исламского мира, Глобальный совет имамов постановил запретить участие в Олимпиаде-2022», — заявил Глобальный совет имамов, передает RT.
Имамы выразили поддержку угнетённых уйгурских мусульман, а также заявили об единстве с этим нацменьшинством. По мнению совета, Китай нарушает права мусульман в своей стране, а также угрожает правам человека посредством «пыток и диктатуры».
Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Ранее о дипломатическом бойкоте соревнований заявили власти США, Канады, Австралии, Новой Зеландии, Великобритании и Словакии. При этом решение государств не скажется на участии спортсменов в играх.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,6 млн+16 343 / сут.
Умерли
311 тыс.+835 / сут.
Выздоровели
9,5 млн+24 037 / сут.
- Совет имамов призвал мусульман бойкотировать Олимпиаду в Китае ради уйгуров
- Глава Минприроды: Запасы полезных ископаемых в России не кончатся
- СМИ: Российская авиация возобновила удары по сирийскому Идлибу
- «Коммунисты России» хотят добиться неприкосновенности захоронений у Кремля
- Сенатор Пушков: Байден не будет вводить жесткие санкции против России
- Замглавы МИД Панкин: Россия не обязана поставлять весь газ через Украину
- Девушка из новогоднего обращения Зеленского выступила с критикой в его адрес
- Губернатор Петербурга рассказал об увеличении потока туристов в городе
- СМИ: США могут «пожертвовать» странами Прибалтики ради сделки с Россией
- Глава Минобороны США заболел коронавирусом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru