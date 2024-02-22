Дания направит Украине военную помощь в размере $247 млн
22 февраля 202415:27
Дания передаст Украине новый пакет военной помощи на сумму в $247 млн, сообщает агентство Reuters.
Об этом заявила глава датского правительства Метте Фредериксен.
«Борьба за свободу Украины — это наша борьба», — подчеркнула она.
Фредериксен также добавила, что в Копенгагене согласились предоставить Киеву гарантии безопасности сроком на 10 лет.
Ранее Дания передаст Украине первые истребители F-16 этим летом, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru