СМИ: ЕС намерен начать работу над 14-м пакетом санкций против России

Евросоюз (ЕС) в ближайшее время начнет работу на новым пакетом санкций против России. Об этом сообщает портал Euractiv со ссылкой на дипломатов ЕС.

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По данным СМИ, работа над 14-м пакетом санкций может начаться в течение нескольких следующих недель. При этом ЕС намерен сосредоточиться на отраслевых аспектах, которые ранее оставались без внимания.

Как сообщало агентство Reuters, Евросоюз уже утвердил 13-й пакет санкций в отношении России. Ожидается, что он затронет предприятия российского оборонно-промышленного комплекса.

Также в обновленный список добавят около 200 физических и юридических лиц. Новые рестрикции дополнительно будут направлены против компаний, которые обходят ранее введённые в отношении России ограничения, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:Санкции ЕСЕвросоюз

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