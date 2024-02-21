СМИ: ЕС намерен начать работу над 14-м пакетом санкций против России

По данным СМИ, работа над 14-м пакетом санкций может начаться в течение нескольких следующих недель. При этом ЕС намерен сосредоточиться на отраслевых аспектах, которые ранее оставались без внимания.

Как сообщало агентство Reuters, Евросоюз уже утвердил 13-й пакет санкций в отношении России. Ожидается, что он затронет предприятия российского оборонно-промышленного комплекса.

Также в обновленный список добавят около 200 физических и юридических лиц. Новые рестрикции дополнительно будут направлены против компаний, которые обходят ранее введённые в отношении России ограничения, передает «Радиоточка НСН».

