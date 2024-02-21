СМИ: ЕС намерен начать работу над 14-м пакетом санкций против России
Евросоюз (ЕС) в ближайшее время начнет работу на новым пакетом санкций против России. Об этом сообщает портал Euractiv со ссылкой на дипломатов ЕС.
По данным СМИ, работа над 14-м пакетом санкций может начаться в течение нескольких следующих недель. При этом ЕС намерен сосредоточиться на отраслевых аспектах, которые ранее оставались без внимания.
Как сообщало агентство Reuters, Евросоюз уже утвердил 13-й пакет санкций в отношении России. Ожидается, что он затронет предприятия российского оборонно-промышленного комплекса.
Также в обновленный список добавят около 200 физических и юридических лиц. Новые рестрикции дополнительно будут направлены против компаний, которые обходят ранее введённые в отношении России ограничения, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ВСУ обвинили NYT в «российской пропаганде» из-за статьи об Авдеевке
- Мартина Скорсезе наградили почетным «Золотым медведем» на Берлинале
- Посол США посетила находящегося в СИЗО журналиста Гершковича
- Tesla утратила статус самого дорогого автомобильного бренда
- В Долгопрудном за поджог приемной «Единой России» задержали девятиклассника
- Страховщики назвали самые неугоняемые в России автомобили
- Борис Джонсон отказался дать интервью Такеру Карлсону после смерти Навального
- Союз туриндустрии попросил вернуть субсидирование туристических чартеров по России
- Американский адвокат заявил о намерении Трампа объявить себя банкротом
- Суд постановил передать государству активы группы компаний «Рольф»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru