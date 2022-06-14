Дания и Канада поделили остров Ганса
Министерство иностранных дел Дании во вторник сообщило о разрешении территориального спора с Канадой по острову Ганса, передает ТАСС.
По данным ведомства, Дания и Канада подписали договор о принадлежности спорной территории, согласно которому остров Ганса в проливе Кеннеди будет разделен между канадской провинцией Нунавут и Гренландией, являющейся автономной территорией в составе Дании.
Данный договор подписали министры иностранных дел Дании и Канады, а также премьер-министр Гренландии. Согласно документу, у Дании и Канады теперь имеется сухопутная граница.
Отмечается, что спор о территориальной принадлежности необитаемого острова Ганса ведется с 1973 года.
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