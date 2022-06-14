В Канаде произошло землетрясение магнитудой 4,6
14 июня 202200:59
Землетрясение магнитудой 4,6 произошло на западе Канады в провинции Британская Колумбия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канадскую государственную службу.
По данным агентства, очаг обнаружен на глубине 5 км, эпицентр землетрясения зафиксирован в 190 км от населенного пункта Порт-Харди.
На данный момент о пострадавших и разрушениях не заявляется.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru