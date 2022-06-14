В Канаде произошло землетрясение магнитудой 4,6

Землетрясение магнитудой 4,6 произошло на западе Канады в провинции Британская Колумбия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канадскую государственную службу.

В Анталье произошло землетрясение

По данным агентства, очаг обнаружен на глубине 5 км, эпицентр землетрясения зафиксирован в 190 км от населенного пункта Порт-Харди.

На данный момент о пострадавших и разрушениях не заявляется.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:КанадаЗемлетрясение
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