CNN: советник Трампа рекомендовал ему признать поражение на выборах
Старший советник президента США Дональда Трампа и его зять Джаред Кушнер посоветовал тестю признать поражение на выборах главы государства. Об этом информирует телеканал CNN со ссылкой на два источника.
Они сообщают, что ближайший советник американского президента Кушнер Трампу признать поражение. CNN отмечает, что о реакции Трампа пока ничего не известно.
Напомним, дочь Трампа Иванка и ее супруг Джаред Кушнер вошли в число ближайших помощников действующего президента с предыдущей предвыборной кампании.
Напомним, 3 ноября в США состоялись всеобщие выборы. Ведущие американские СМИ отдали победу демократу Джозефу Байдена, хотя подсчет голосов еще продолжается. По данным агентства Associated Press и телеканала Fox News, Байден получил в свою поддержку 290 голосов при необходимых для победы 270, а Трамп - 214 голосов. Действующий президент накануне объявил о своей победе «с большим отрывом» и заявил, что намерен обратиться в суд.
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