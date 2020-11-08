CNN: советник Трампа рекомендовал ему признать поражение на выборах

Старший советник президента США Дональда Трампа и его зять Джаред Кушнер посоветовал тестю признать поражение на выборах главы государства. Об этом информирует телеканал CNN со ссылкой на два источника.

Они сообщают, что ближайший советник американского президента Кушнер Трампу признать поражение. CNN отмечает, что о реакции Трампа пока ничего не известно.