«Да, это про вас». Захарова советует США ассоциироваться с Шерханом и Табаки

Вашингтону следует принять на свой счет слова президента России Владимира Путина о тигре Шерхане и шакале Табаки, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее в ходе послания Федеральному собранию Путин сравнил недругов России с героями книг Редьярда Киплинга. В ответ пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США не воспринимают эти слова свой счёт.

«Джен Псаки говорит, что США себя не ассоциируют себя с этим, о чём говорил в послании президент России. Зря они себя не ассоциируют, надо ассоциировать, да, это про вас», - сказала Захарова в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Ранее президент РФ Владимир Путин сравнил страны, «цепляющие» Россию, с персонажами книг Редьярда Киплинга тигром Шерханом и шакалом Табаки. «Мы видим, что происходит в реальной жизни, - цепляют Россию то тут, то там, без всяких причин. И, конечно, вокруг них сразу же, как вокруг Шерхана, крутятся всякие мелкие Табаки. Все, как у Киплинга. Подвывают, чтобы задобрить своего суверена», - сказал он в ходе послания Федеральному Собранию.

После этого пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, что Администрация США не принимает эти слова на свой счет. «Не думаю, что мы воспринимаем что-либо, что говорит президент Путин, на личный счет. У нас толстая кожа», — цитирует пресс-секретаря РИА Новости.

