«Подвывают суверену»: Путин сравнил противников России с шакалами
Президент РФ Владимир Путин сравнил страны, «цепляющие» Россию, с персонажами книг Редьярда Киплинга тигром Шерханом и шакалом Табаки.
«Мы видим, что происходит в реальной жизни, - цепляют Россию то тут, то там, без всяких причин. И, конечно, вокруг них сразу же, как вокруг Шерхана, крутятся всякие мелкие Табаки. Все, как у Киплинга. Подвывают, чтобы задобрить своего суверена», - сказал он в ходе послания Федеральному Собранию.
При этом Путин заверил, что Россия хочет иметь добрые отношения даже с теми странами, отношения с которыми в последнее время, мягко говоря, не складываются.
«Мы действительно не хотим сжигать мосты. Но, если кто-то воспринимает наши добрые намерения, как безразличие или слабость и сам намерен окончательно сжечь или даже взорвать эти мосты, тот должен знать, что ответ России будет ассиметричным, быстрым и жестким», - подчеркнул президент России.
По его словам, организаторы любых провокаций, угрожающих коренным интересам безопасности России, пожалеют о содеянном так, как давно уже ни о чем не жалели.
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