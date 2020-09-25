COVID вверх, рубль вниз, тайная инаугурация и Нобелевская лихорадка

НСН о наиболее заметных событиях уходящей недели

Значительный рост заболеваемости коронавирусом в Москве заставил власти столицы пойти на предупредительные меры.

Они призваны сдержать распространение инфекции. Горожанам старшего поколения и людям с хроническими заболеваниями с 28 сентября рекомендовано не выходить из дома без особой необходимости и работать удаленно. То же касается беременных и недавно родивших. Более пяти тысяч столичных компаний и предприятий получат письма с рекомендациями перевести на удаленный режим работы максимально возможное число сотрудников. В самой мэрии Москвы уже с понедельника 30% персонала перейдут на «удаленку».


Курс рубля на этой неделе трижды показывал существенное падение.

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В итоге в пятницу вечером на торгах Мосбиржи стоимость евро превысила 91 рубль впервые с февраля 2016 года. Доллар почти добрался до 78 рублей 30 копеек, подорожав за день на полтора процента.

Фундаментальные причины очередного ослабления рубля называются все те же: падение цен на нефть (марка Brent упала до 41 доллара 52 центов) из опасений, связанных с угрозой второй волны пандемии коронавируса. Участники рынка не без оснований полагают, что такое развитие событий повлечет за собой возвращение масштабных ограничений, а они, в свою очередь, приведут к резкому снижению потребления топлива.


Шестикратный президент Белоруссии вступил в должность по-тихому.

ФОТО: РИА Новости

Предварительного анонса инаугурации Александра Лукашенко не было. Традиционно на церемонии присутствуют все депутаты Национального собрания, члены Совета Республики, представители дипломатического корпуса и зарубежные гости. На предыдущей церемонии пять лет назад присутствовали около тысячи человек. В этом году, по информации белорусских СМИ, приглашения получили несколько сотен гостей. На церемонию не позвали даже российского посла в Минске. Более того, даже Кремлю не было известно об инаугурации.


Владимира Путина выдвинули на соискание Нобелевской премии мира.

ФОТО: РИА Новости

Заявку в Нобелевский комитет направил писатель Сергей Комков. Кроме Путина, на Нобелевскую премию мира выдвинуты еще более 300 человек, среди них – шведская экоактивистка Грета Тунберг, президент США Дональд Трамп, премьер-министры Израиля Биньямин Нетаньяху и Новой Зеландии Джасинда Ардерн, российский оппозиционер Алексей Навальный.

В Кремле к инициативе отнеслись философски: «Если решение будет принято – прекрасно. Не будет принято – тоже ничего страшного», - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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