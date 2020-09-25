COVID вверх, рубль вниз, тайная инаугурация и Нобелевская лихорадка

В итоге в пятницу вечером на торгах Мосбиржи стоимость евро превысила 91 рубль впервые с февраля 2016 года. Доллар почти добрался до 78 рублей 30 копеек, подорожав за день на полтора процента.

Фундаментальные причины очередного ослабления рубля называются все те же: падение цен на нефть (марка Brent упала до 41 доллара 52 центов) из опасений, связанных с угрозой второй волны пандемии коронавируса. Участники рынка не без оснований полагают, что такое развитие событий повлечет за собой возвращение масштабных ограничений, а они, в свою очередь, приведут к резкому снижению потребления топлива.





Шестикратный президент Белоруссии вступил в должность по-тихому.