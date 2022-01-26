НАТО: Напряженность на российско-украинской границе нарастает

Столтенберг призвал РФ к немедленной деэскалации ситуации.

В среду стало известно, что альянс НАТО направил в МИД РФ письменный ответ по российским предложениям по безопасности.

Ранее президент США Джо Байден не исключил возможности введения персональных санкций против президента РФ Владимира Путина в случае нападения России на Украину. Видео с ответом президента на соответствующий вопрос было распространено американскими СМИ.

