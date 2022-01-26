НАТО: Напряженность на российско-украинской границе нарастает
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что напряженность на границе Украины с Россией продолжает расти, передает РИА Новости.
Столтенберг призвал РФ к немедленной деэскалации ситуации.
В среду стало известно, что альянс НАТО направил в МИД РФ письменный ответ по российским предложениям по безопасности.
Ранее президент США Джо Байден не исключил возможности введения персональных санкций против президента РФ Владимира Путина в случае нападения России на Украину. Видео с ответом президента на соответствующий вопрос было распространено американскими СМИ.
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