НАТО: Напряженность на российско-украинской границе нарастает

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что напряженность на границе Украины с Россией продолжает расти, передает РИА Новости.

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Столтенберг призвал РФ к немедленной деэскалации ситуации.

В среду стало известно, что альянс НАТО направил в МИД РФ письменный ответ по российским предложениям по безопасности.

Ранее президент США Джо Байден не исключил возможности введения персональных санкций против президента РФ Владимира Путина в случае нападения России на Украину. Видео с ответом президента на соответствующий вопрос было распространено американскими СМИ.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаНАТО
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