CNN: Трамп в первый же день второго срока настроен кардинально изменить курс США

Дональд Трамп собирается в первый же день своего второго президентского срока кардинально изменить политический курс Соединенных Штатов Америки. После церемонии вступления в должность он подпишет около 100 указов, утверждает CNN.

По данным телеканала, тем самым 45 и 47 глава Белого Дома хочет показать масштаб собственной власти и США в целом. По данным CNN, среди основных направлений - ужесточение иммиграционной политики, наращивание энергетических мощностей.