CNN: Трамп в первый же день второго срока настроен кардинально изменить курс США
Дональд Трамп собирается в первый же день своего второго президентского срока кардинально изменить политический курс Соединенных Штатов Америки. После церемонии вступления в должность он подпишет около 100 указов, утверждает CNN.
По данным телеканала, тем самым 45 и 47 глава Белого Дома хочет показать масштаб собственной власти и США в целом. По данным CNN, среди основных направлений - ужесточение иммиграционной политики, наращивание энергетических мощностей.
Среди прочего, Трамп собирается, не откладывая в долгий ящик, ввести запрет на участие трансгендерных спортсменов в соревнованиях, а также подписать помилование участников штурма Капитолия 6 января 2021 года, несогласных с результатами предыдущих выборов, в которых победителем объявили Джо Байдена.
Инаугурация Трампа состоится в полдень по местному времени 20 января. Он примет присягу вместе с вице-президентом Джеймсом Дэвидом Вэнсом внутри Конгресса США, а не под открытым небом - впервые за 40 лет. Перенос вызван холодной погодой. Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в Вашингтоне в преддверии церемонии введены усиленные меры безопасности, Капитолийский холм оцеплен.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru