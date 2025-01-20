CNN: Трамп в первый же день второго срока настроен кардинально изменить курс США

Дональд Трамп собирается в первый же день своего второго президентского срока кардинально изменить политический курс Соединенных Штатов Америки. После церемонии вступления в должность он подпишет около 100 указов, утверждает CNN.

По данным телеканала, тем самым 45 и 47 глава Белого Дома хочет показать масштаб собственной власти и США в целом. По данным CNN, среди основных направлений - ужесточение иммиграционной политики, наращивание энергетических мощностей.

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Среди прочего, Трамп собирается, не откладывая в долгий ящик, ввести запрет на участие трансгендерных спортсменов в соревнованиях, а также подписать помилование участников штурма Капитолия 6 января 2021 года, несогласных с результатами предыдущих выборов, в которых победителем объявили Джо Байдена.

Инаугурация Трампа состоится в полдень по местному времени 20 января. Он примет присягу вместе с вице-президентом Джеймсом Дэвидом Вэнсом внутри Конгресса США, а не под открытым небом - впервые за 40 лет. Перенос вызван холодной погодой. Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в Вашингтоне в преддверии церемонии введены усиленные меры безопасности, Капитолийский холм оцеплен.

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ФОТО: ТАСС / Evan Vucci / AP
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