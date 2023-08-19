CNN: Трамп добровольно явится в тюрьму Джорджии 24 или 25 августа
Экс-президент США Дональд Трамп, которого обвиняют по делу о вмешательстве в выборы в штате Джорджия, добровольно явится в тюрьму округа Фултон в конце следующей недели. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
По данным телекомпании, бывший глава государства сдастся правоохранителям «в четверг или пятницу», 24 или 25 августа. Отмечается, что стороны обычно заранее согласовывают условия освобождения после добровольной сдачи обвиняемых властям.
Ранее прокурор округа Фултон предписала Трампу и другим обвиняемым сдаться правоохранителям не позднее 25 августа, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Фигуранты должны прибыть в тюрьму и пройти формальную процедуру ареста: обыск, фотографирование и снятие отпечатков пальцев.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru