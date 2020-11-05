CNN: Суд в Джорджии не нашел нарушений при подсчете голосов на выборах

Суд отклонил иск Республиканской партии США и предвыборного штаба действующего лидера страны Дональда Трампа. Иск ставил под сомнение соблюдение правил подсчета бюллетеней в штате, а также "законность" подсчета.

Поводом для подачи иска стало заявление одного из наблюдателей в городе Саванна. По его словам, 56 бюллетеней тех, кто проголосовал досрочно, были перемешаны с теми, чьи данные уже были внесены в базу. Ранее штаб Трампа уже подавал аналогичные претензии в штатах Пенсильвания и Мичиган.

Как передает агентство, пересчет голосов станет возможным в случае перевеса одного из кандидатов в менее чем 0,5%. CNN передает, что штаб Трампа готов оспаривать результат подсчета голосов в суде.







