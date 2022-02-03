CNN: США координировались с РФ по операции против главаря ИГ

Уточняется, что США сообщили России, что будут действовать на обширной территории на северо-западе Сирии в течение определенного периода времени, и призвали их держаться подальше от этого района.

Российские сухопутные и воздушные силы регулярно действуют на северо-западе Сирии. Этот тип деконфликтной ситуации применялся ранее и является хорошо понятной практикой для обеих сторон. Отмечается, что США не предоставили специфики действий для российской стороны.

Согласно Пентагону, главарь террористической организации был ликвидирован в ходе операции.

