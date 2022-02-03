CNN: США координировались с РФ по операции против главаря ИГ

США координировали с Россией деконфликтность воздушного пространства в ходе операции против главаря ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ). Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя американского Минобороны.

Пентагон: не менее трех гражданских лиц погибли в ходе антитеррористической операции

Уточняется, что США сообщили России, что будут действовать на обширной территории на северо-западе Сирии в течение определенного периода времени, и призвали их держаться подальше от этого района.

Российские сухопутные и воздушные силы регулярно действуют на северо-западе Сирии. Этот тип деконфликтной ситуации применялся ранее и является хорошо понятной практикой для обеих сторон. Отмечается, что США не предоставили специфики действий для российской стороны.

Согласно Пентагону, главарь террористической организации был ликвидирован в ходе операции.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:Борьба С ТерроризмомТеррористыСША
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