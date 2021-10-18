CNN: Спецпредставитель США по Афганистану уйдет в отставку

Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад планирует покинуть свою должность. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в Госдепе.

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Согласно источнику, о решении будет объявлено в ближайшие дни. Отмечается, что временно на пост будет назначен нынешний заместитель Халилзада Том Уэст.

США полностью вывели свои войска из Афганистана в конце августа текущего года. После ухода американских солдат власть в стране захватили представители движения «Талибан» (запрещено в РФ).

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Фото: twitter.com/pnews360
ТЕГИ:СШААфганистан
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