CNN: Спецпредставитель США по Афганистану уйдет в отставку
Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад планирует покинуть свою должность. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в Госдепе.
Согласно источнику, о решении будет объявлено в ближайшие дни. Отмечается, что временно на пост будет назначен нынешний заместитель Халилзада Том Уэст.
США полностью вывели свои войска из Афганистана в конце августа текущего года. После ухода американских солдат власть в стране захватили представители движения «Талибан» (запрещено в РФ).
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,0 млн+34 325 / сут.
Умерли
224 тыс.+998 / сут.
Выздоровели
7,0 млн+16 431 / сут.
- Москва запросила информацию у Албании о гибели четырех россиян
- Власти Латвии объявили локдаун из-за коронавируса
- Цена на новые ноутбуки MacBook Pro будет начинаться с 2 тысяч долларов
- Власти Петербурга введут QR-коды для общественных мест
- Президент Чехии Земан не может исполнять свои обязанности из-за COVID-19
- Подмосковье названо одним из лидеров вакцинации в России
- Свыше 30 тысяч пожертвований сделано за год в благотворительном сервисе на mos.ru
- Капитан команды по кибеспорту загадочно погиб под Петербургом
- Воробьёв доложил Путину о проектах социальной цифровизации в Подмосковье
- Мишустин заявил, что объём экономики России превысил докризисный уровень
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru