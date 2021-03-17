CNN сообщил, когда могут ввести новые санкции против России

Американские власти могут объявить на предстоящей неделе о введении ограничительных мер в отношении Москвы за якобы вмешательство в выборы президента США 2020 года, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в Госдепе.

США планируют ввести санкции из-за «вмешательства в выборы»

Также санкции затронут Китай и Иран.

Разработкой санкций займется Минфин США, госсекретарь США, Министерство юстиции, генпрокурор страны и Министерство внутренней безопасности. Отмечается, что действия, за которые будут введены рестрикции, классифицируются как иностранное вмешательство во внутреннюю политику суверенного государства.

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