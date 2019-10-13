CNN: «Сирийские демократические силы» обратятся за помощью к России

«Сирийские демократические силы» планируют обратиться за помощью в России, сообщает CNN. Такое заявление сделал главнокомандующий формированиями Мазлум Абди.

Он сообщил, что власти Соединенных Штатов Америки не были готовы к подобным масштабам турецкой операции в Сирии.

Главнокомандующий также отметил, что его организация не стремится к отделению и уважает территориальную целостность Сирии. Абди добавил, что у него нет враждебных намерений по отношению к Турции, а есть намерение договориться, пишет Газета.ру.

Помимо этого Абди призвал американские власти помочь организации в прекращении атаки армии Турции.

Ранее президент России Владимир Путин назвал условия вывода войск из Сирии. Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский в интервью НСН отметил, что «заявление российского президента не для того сделано, чтобы надеяться, что кто-то на него будет реагировать». При влиянии на ситуацию в Сирии разных стран Россия продемонстрировала собственные мирные цели в регионе.



