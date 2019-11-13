CNN: Российское телевидение поддерживает Трампа
На российском государственном телевидении, которое жестко контролируется Кремлем, Дональду Трампу в его нынешней битве против импичмента оказывается полная поддержка. Такое мнение высказывает Мэтью Чэнс, корреспондент телеканала CNN, сообщает Североамериканское бюро НСН.
По мнению журналиста, Россия часто шутит, что приняла активное участие в выборах президента США. "Конечно, в России официально опровергаются утверждения о вмешательстве в президентские выборы в США 2016 года, которые привели Трампа к власти. Но на них часто ссылаются, даже в серьезных телевизионных новостях, с саркастическим подмигиванием", - утверждает автор статьи.
Он также цитирует Владимра Соловьева: "Вы сошли с ума, что хотите удалить НАШЕГО Дональда Ивановича". По мнению Чэнса, "слегка насмешливая русификация" имени Трампа напоминает зрителям, что этот президент США воспринимается в России лучше, чем любой другой западный лидер, даже несмотря на то, что это приносит ущерб интересам его собственной страны. Корреспондент также цитирует слова гендиректора "Мосфильма" Карена Шахназарова о том, что "хаос, привнесенный Трампом в американскую систему правления, ослабляет Соединенные Штаты", а также о том, что России выгодны "проблемы" Штатов.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- CNN: Российское телевидение поддерживает Трампа
- Во время беспорядков в столице Боливии пострадали 12 человек
- Глава департамента офиса Зеленского задержана из-за взятки
- NYT: Возвращение России в мировую политику не ограничится Сирией
- Россиянин Бурков экстрадирован из Израиля в США