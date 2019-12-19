CNN: Путин уклонился от «сложных вопросов»

Лидер России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции смог уклониться от сложных вопросов, особенно об отношениях России с другими странами. Такое мнение высказал глава московского бюро телеканала CNN Натан Ходж, передает Североамериканское бюро НСН.



Как считает Ходж, ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина - крупное событие в России, показывающее, что «первое лицо» страны полностью осведомлено относительно событий, произошедших за год, а также призванное задать ориентиры на грядущий год.



Большая часть мероприятия была посвящена обсуждению локальных российских проблем, однако прозвучал ряд вопросов, затрагивающих внешнюю политику. Ходж процитировал высказывания Путина об импичменте Трампа и об американской политике в целом и отметил, что президент РФ сдержанно отвечал на вопросы о напряженных отношениях России с другими странами.

Ходж привел в пример слова Путина «меня это не беспокоит», когда его попросили прокомментировать высказывание премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который сравнил лидера Кремля с Добби, персонажем британского фильма «Гарри Поттер». Также автор назвал «классической» манеру Путина отвечать на вопросы, не подтверждая и не опровергая конкретные детали.

