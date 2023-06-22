СМИ: слова Байдена о Си Цзиньпине застигли врасплох чиновников в США

Высокопоставленные представители администрации Соединенных Штатов оказались в неудобном положении после высказывания главы государства Джо Байдена в адрес китайского лидера Си Цзиньпина, сообщает NBC News.

Песков приписал слова Байдена о «диктаторе» Си Цзиньпине противоречивой политике США

Им пришлось говорить о том, что слова президента не отражают официальной политики американских властей. Высокопоставленные представители органов власти заявили, что были застигнуты врасплох, когда глава Белого дома описал председателя Китая Си Цзиньпина как диктатора.

Это произошло спустя сутки после визита главы Госдепа Энтони Блинкена в Пекин.

После этого МИД Китая выразил протест Байдену, назвавшему Си Цзиньпина «диктатором», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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