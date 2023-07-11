CNN: Парламент Турции может ратифицировать вступление Швеции в НАТО на следующей неделе

При этом генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Турция дала согласие на прием Швеции в НАТО в кратчайшие сроки. Столтенберг сообщил, что Анкара согласилась как можно скорее передать протокол о приеме Швеции в НАТО на ратификацию в парламент. По словам генсека, альянс создаст специальный механизм по борьбе с терроризмом, передает «Радиоточка НСН».

