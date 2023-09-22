CNN: Лула заявил Зеленскому, что военного решения конфликта не существует
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил украинскому президенту Владимиру Зеленскому, что военного решения конфликта на Украине не существует. Об этом сообщил телеканал CNN Brasil, ссылаясь на дипломатические источники.
Согласно данным, бразильский лидер отметил, что существует «идеальный путь». Это, по его словам, прекращение конфликта и начало мирных переговоров.
Ранее, 20 сентября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предпосылок для переговоров об урегулировании конфликта на Украине в настоящее время нет. По его словам, Москва продолжит добиваться целей специальной военной операции, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru