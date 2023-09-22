CNN: Лула заявил Зеленскому, что военного решения конфликта не существует

Согласно данным, бразильский лидер отметил, что существует «идеальный путь». Это, по его словам, прекращение конфликта и начало мирных переговоров.

Ранее, 20 сентября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предпосылок для переговоров об урегулировании конфликта на Украине в настоящее время нет. По его словам, Москва продолжит добиваться целей специальной военной операции, передает «Радиоточка НСН».

