CNN: Лондон передаст Украине ракеты с дальностью цели до 80 км
Минобороны Великобритании намерено передать Киеву РСЗО М270 MLRS с ракетами, которые могут поражать цели на расстоянии до 80 км. Об этом сообщает CNN.
Отмечается, что эту информацию лично подтвердил глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес. По его словам, страны должны вносить изменения в поддержку Украины по мере изменения тактики РФ.
Как указывает CNN, решение было скоординировано с отправкой США Киеву РСЗО HIMARS.
Военная операция России на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилиритаризация» Украины.
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