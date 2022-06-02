CNN: Лондон передаст Украине ракеты с дальностью цели до 80 км

Минобороны Великобритании намерено передать Киеву РСЗО М270 MLRS с ракетами, которые могут поражать цели на расстоянии до 80 км. Об этом сообщает CNN.

Меркель впервые на людях прокомментировала ситуацию на Украине

Отмечается, что эту информацию лично подтвердил глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес. По его словам, страны должны вносить изменения в поддержку Украины по мере изменения тактики РФ.

Как указывает CNN, решение было скоординировано с отправкой США Киеву РСЗО HIMARS.

Военная операция России на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилиритаризация» Украины.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: facebook.com/kyivcity.gov.ua
ТЕГИ:ВеликобританияУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры