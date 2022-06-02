CNN: Лондон передаст Украине ракеты с дальностью цели до 80 км

Отмечается, что эту информацию лично подтвердил глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес. По его словам, страны должны вносить изменения в поддержку Украины по мере изменения тактики РФ.

Как указывает CNN, решение было скоординировано с отправкой США Киеву РСЗО HIMARS.

Военная операция России на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилиритаризация» Украины.

