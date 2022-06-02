Меркель впервые на людях прокомментировала ситуацию на Украине

Бывшая глава правительства Германии Ангела Меркель впервые за три месяца публично высказалась по ситуации на Украине. Она выразила солидарность с Киевом, охарактеризовав текущие события как «глубокий поворотный момент». Ранее заявления по Украине публиковались от имени Меркель представителями ее офиса.

Экс-канцлер высказалась на мероприятии по случаю ухода в отставку главы Ассоциации немецких профсоюзов Райнера Хоффмана. По её словам, военная спецоперация стала «слишком вопиющим нарушением международного права в истории Европы после окончания Второй мировой войны». Меркель назвала действия России «варварской ***» и поддержала право Украины на самооборону.

Ангела Меркель ушла в отставку с поста канцлера в декабре 2021 года после 16 лет правления. Она вызвала критику со стороны США и некоторых других стран за поддержку проекта газопровода «Северный поток — 2». Преемник Меркель Олаф Шольц свернул окончательно проект после начала спецоперации РФ на Украине.

Друг политика, актер Ульрих Маттес объяснил молчание Меркель после 24 февраля тем, что она «не хочет быть чем-то вроде второго канцлера».

