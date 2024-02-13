Байден обвинил Трампа в провоцировании атаки России на НАТО

По его мнению, демонстративным отказом защищать страны НАТО Трамп «подал миру шокирующий сигнал». Слова своего предшественника Байден счел «приглашением Путину вторгнуться» на территорию стран - членов Североатлантического альянса.

Глава Белого дома уличил Трампа в «преклонении» перед Москвой. Байден пообещал защищать союзников, пока он занимает пост президента.

Ранее Трамп заявил, что поддерживал бы гипотетические атаки России на страны, которые не платят за свое членство в НАТО, напоминает «Радиоточка НСН».

