Байден обвинил Трампа в провоцировании атаки России на НАТО
Бывший президент США Дональд Трамп подбивает российское руководство на атаку стран НАТО, заявил глава Белого дома Джо Байден в ходе обращения к согражданам и Палате представителей.
По его мнению, демонстративным отказом защищать страны НАТО Трамп «подал миру шокирующий сигнал». Слова своего предшественника Байден счел «приглашением Путину вторгнуться» на территорию стран - членов Североатлантического альянса.
Глава Белого дома уличил Трампа в «преклонении» перед Москвой. Байден пообещал защищать союзников, пока он занимает пост президента.
Ранее Трамп заявил, что поддерживал бы гипотетические атаки России на страны, которые не платят за свое членство в НАТО, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru