CNN: ФИФА отказалась транслировать обращение Зеленского перед финалом ЧМ

Международная федерация футбола (ФИФА) отказалась транслировать обращение президента Украины Владимира Зеленского перед финалом чемпионата мира в Катаре, сообщает CNN со ссылкой на собственный источник.

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Собеседник телеканала отметил, что в офисе украинского лидера были удивлены отказом показать «послание мира» Зеленского.

«Мы думали, что ФИФА хочет использовать свою платформу для общего блага», — добавил источник, отметив, что переговоры всё ещё продолжаются.

Финальный матч чемпионата мира по футболу в Катаре пройдёт 18 декабря. За главный трофей будут бороться сборные Франции и Аргентины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Чемпионат Мира По ФутболуFIFAВладимир Зеленский
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