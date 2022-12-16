CNN: ФИФА отказалась транслировать обращение Зеленского перед финалом ЧМ

Собеседник телеканала отметил, что в офисе украинского лидера были удивлены отказом показать «послание мира» Зеленского.

«Мы думали, что ФИФА хочет использовать свою платформу для общего блага», — добавил источник, отметив, что переговоры всё ещё продолжаются.

Финальный матч чемпионата мира по футболу в Катаре пройдёт 18 декабря. За главный трофей будут бороться сборные Франции и Аргентины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

