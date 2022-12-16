CNN: ФИФА отказалась транслировать обращение Зеленского перед финалом ЧМ
Международная федерация футбола (ФИФА) отказалась транслировать обращение президента Украины Владимира Зеленского перед финалом чемпионата мира в Катаре, сообщает CNN со ссылкой на собственный источник.
Собеседник телеканала отметил, что в офисе украинского лидера были удивлены отказом показать «послание мира» Зеленского.
«Мы думали, что ФИФА хочет использовать свою платформу для общего блага», — добавил источник, отметив, что переговоры всё ещё продолжаются.
Финальный матч чемпионата мира по футболу в Катаре пройдёт 18 декабря. За главный трофей будут бороться сборные Франции и Аргентины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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