CNN: Байден в пятницу выступит с обращением к нации
Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден готов выступить с обращением к нации в ближайшую пятницу. Об этом сообщает CNN.
Отмечается, что сцена для обращения установлена в родном городе Байдена - Уилмингтоне, штат Делавэр. Там же планируется фейерверк, если Байден будет объявлен победителем на выборах.
По данным телеканала, команда Байдена также готовится к борьбе за легитимность победы. Ранее Трамп заявил, что не признает своего поражения на выборах.
В США 3 ноября состоялись всеобщие выборы. На пост президента страны претендуют действующий глава государства республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден. Итоги выборов пока не подведены, в нескольких штатах продолжается подсчёт голосов. На данный момент в президентской гонке лидирует Байден, получивший 264 голоса выборщиков из необходимых для победы 270.
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