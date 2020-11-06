CNN: Байден в пятницу выступит с обращением к нации

Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден готов выступить с обращением к нации в ближайшую пятницу. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что сцена для обращения установлена ​​в родном городе Байдена - Уилмингтоне, штат Делавэр. Там же планируется фейерверк, если Байден будет объявлен победителем на выборах.

По данным телеканала, команда Байдена также готовится к борьбе за легитимность победы. Ранее Трамп заявил, что не признает своего поражения на выборах.

В США 3 ноября состоялись всеобщие выборы. На пост президента страны претендуют действующий глава государства республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден. Итоги выборов пока не подведены, в нескольких штатах продолжается подсчёт голосов. На данный момент в президентской гонке лидирует Байден, получивший 264 голоса выборщиков из необходимых для победы 270.

