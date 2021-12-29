Опрос: каждый третий американец не признаёт победу Байдена на выборах
Массачусетский университет в Амхерсте провёл соцопрос и выяснил, что 33% американцев считают нелегитимной победу президента Джо Байдена на выборах 2020 года, сообщает РИА Новости.
В частности, 22% граждан США считают победу Байдена «однозначно нелегитимной», а ещё 11% заявили, что она «возможно нелегитимна». Среди ответивших таким образом 71% сторонников республиканской партии, ещё 4% поддерживают демократов.
Несогласны с такой позицией 58% респондентов, из которых 12% считают победу Байдена «скорее всего легитимной», а 46% - «однозначно легитимной». В их числе 91% демократов и 21% республиканцев.
Выборы президента прошли в США в конце 2020 года. Американский конгресс на совместном заседании обеих палат утвердил победу Джо Байдена, который получил 306 голосов выборщиков против 232 голосов у экс-президента США Дональда Трампа, сообщает RT.
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