Опрос: каждый третий американец не признаёт победу Байдена на выборах

В частности, 22% граждан США считают победу Байдена «однозначно нелегитимной», а ещё 11% заявили, что она «возможно нелегитимна». Среди ответивших таким образом 71% сторонников республиканской партии, ещё 4% поддерживают демократов.

Несогласны с такой позицией 58% респондентов, из которых 12% считают победу Байдена «скорее всего легитимной», а 46% - «однозначно легитимной». В их числе 91% демократов и 21% республиканцев.

Выборы президента прошли в США в конце 2020 года. Американский конгресс на совместном заседании обеих палат утвердил победу Джо Байдена, который получил 306 голосов выборщиков против 232 голосов у экс-президента США Дональда Трампа, сообщает RT.